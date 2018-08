Politie vraagt beelden rond schietpartij Spa

De Belgische politie is op zoek naar beeldmaterieel van de schietpartij in Spa waarbij zaterdagnacht een politieagent werd doodgeschoten. Het gaat zowel om beelden van particuliere bewakingscamera’s in de omgeving als mogelijke foto’s en filmpjes die omstanders voor, tijdens of na het incident met hun telefoon hebben gemaakt.

De beelden zouden details over de gebeurtenissen aan het licht kunnen brengen, hoopt de recherche, die discretie verzekert.

De Nederlander Yvo T. werd zondagochtend opgepakt in Spa als verdachte. Hij werd dinsdag formeel beschuldigd van moord en een moordpoging op een andere agent. De Limburger zegt zich niets te herinneren en beroept zich op zijn zwijgrecht.