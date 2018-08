‘Russische trollen ook actief in Nederland’

Rusland probeert wel degelijk af en toe Nederlandse discussies te beïnvloeden met nepaccounts. Dat concludeert De Groene Amsterdammer na eigen onderzoek. Maar volgens het weekblad gebeurde dit ,,minimaal’’ bij het Oekraïne-referendum, terwijl minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) juist die referendumcampagne als voorbeeld van inmenging had genoemd.

De Groene Amsterdammer onderzocht de afgelopen tijd meer dan drie miljoen tweets. Die zijn tussen 2012 en begin dit jaar geplaatst en verspreid door bijna drieduizend trollen. Dat zijn nepaccounts die speciaal opgezet zijn om misinformatie te verspreiden. Daaronder zijn volgens de Groene Amsterdammer ook enkele tientallen Nederlandse accounts. In Sint-Petersburg staat een bekende ‘trollenfabriek’, de Internet Research Agency. Dat kantoor is 24 uur per dag bezig met twitteren.

Als voorbeeld noemt de Groene Amsterdammer het account @AmelieBaldwin, dat inmiddels door Twitter is geschorst. ‘Amelie’ verspreidde onder meer berichten over Sylvana Simons, D66 en ‘gutmenschen’ (een belediging voor mensen die politiek-correct zouden zijn). Tegelijk deelt ‘Amelie’ Filipijnse, Chinese en Griekse tweets. En dat terwijl haar profiel aangaf dat ze een patriottische Amerikaanse was die opkwam voor het leger en vrij wapenbezit.

Honderden tweets van de nepaccounts prijzen de PVV. Voor andere partijen hebben ze geen aandacht. Daarnaast plaatsen de accounts tweets over de ramp met vlucht MH17. Die berichten zijn niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels, Duits en Russisch. De accounts zeggen onder meer dat Rusland onschuldig is en dat Oekraïne achter de ramp zit, maar ze komen ook met beschuldigingen aan het adres van Boeing, de bouwer van het verongelukte toestel. Ook werden er tientallen neptweets gevonden over demonstraties van Turkse Nederlanders tijdens het omstreden bezoek van een Turkse minister aan Rotterdam vorig jaar.