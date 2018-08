Staking Schiphol van de baan

De geplande staking door beveiligers op Schiphol volgende week dinsdag is van de baan. De bonden Unie Security, FNV en CNV hebben een akkoord bereikt met de werkgevers van de beveiligers op de luchthaven.

Het akkoord werd dinsdagavond laat gesloten. De partijen hebben afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verkorten van de werktijden. Ook is er een loonsverhoging van 700 euro eenmalig in 2018 en in totaal 5 procent over de jaren 2019 en 2020 afgesproken.

,,De belangen van de beveiligers en onze leden zijn belangrijk. Maar die van de reizigers ook. De mensen die via Schiphol reizen zijn onze klanten en ik ben er trots op dat het ons is gelukt te voorkomen dat zij de dupe zouden worden”, zegt Gertjan Tommel, onderhandelaar bij De Unie.

Schiphol is opgelucht. ,,We zijn blij dat ze eruit zijn. Goed nieuws voor reizigers, luchtvaartmaatschappijen en andere partijen op Schiphol”, zegt een woordvoerder.

De luchthaven maakte een dag eerder bekend dat er een juridische procedure werd voorbereid om de staking te voorkomen. Een staking door de 4000 beveiligingsmedewerkers die op Schiphol werken zou ernstige gevolgen hebben voor luchtvaartmaatschappijen en zo’n 200.000 reizigers.

De nieuwe cao geldt alleen voor de beveiligers die op Schiphol werken, en die in dienst zijn van G4S Aviation Security, Securitas en I-Sec. Voor de bijna 30.000 beveiligers die onder de landelijke cao particuliere beveiliging vallen, is nog geen akkoord bereikt. ,,De acties op andere locaties waar beveiligers werken, gaan de komende tijd dus gewoon door”, zegt Erik Maas van CNV.

De beveiligers en werkgevers ruziën al tijden over een nieuwe cao voor de branche.