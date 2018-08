Beelden opgedoken na schietpartij Spa

Een Belgische tv-zender heeft amateurbeelden online gezet waarop verdachten van de schietpartij in Spa te zien zouden zijn. De beelden tonen dat mannen de straat over rennen nadat zaterdagnacht een politieman werd doodgeschoten, aldus RTLInfo. Een getuige heeft het beeldmateriaal gemaakt met een smartphone, meldt de zender.

Ook is te zien hoe een man uit een auto stapt, de straat oversteekt en kort wordt achtervolgd door een agent. Even later is geschreeuw te horen en komt een man in beeld, vermoedelijk de Nederlandse hoofdverdachte Yvo T. Hij rent en houdt daarbij zijn handen naast en op zijn hoofd.

T. werd enkele uren na de schietpartij opgepakt. Hij wordt formeel verdacht van de moord. Twee medeverdachten die met hem in een taxi zaten zijn in Nederland aangehouden.