Blokkade tegen gaswinning beëindigd

De actievoerders van ‘Code Rood’ hebben hun blokkade van een NAM-locatie in Farmsum (bij Delfzijl) beëindigd. Volgens de klimaatactivisten deden de afgelopen dagen zevenhonderd mensen aan de actie mee.

Ze hielden een zitblokkade bij de ingang van het Tankenpark van de NAM. De actie was ,,een protest tegen de fossiele industrie, Shell en Exxon, die hele gebieden opoffert aan de winning van fossiele brandstoffen en geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen”.

In het Tankenpark wordt aardgascondensaat op- en overgeslagen. Het is een restproduct van de gaswinning. Het condensaat komt via een pijpleiding of met tankwagens aan in Farmsum. Daar scheidt de NAM het van het zogeheten productiewater, waarna het in tankers wordt vervoerd naar raffinaderijen in de Botlek die er kerosine van maken.