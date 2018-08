Coalitie praat opnieuw over begroting

Op het ministerie van Financiën praten de vier fractieleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met het kabinet opnieuw over de begroting van volgend jaar.

Ze moeten het nog eens worden over de financiering van de afschaffing van de dividendbelasting. Die omstreden maatregel wordt een half miljard duurder dan het kabinet had verwacht. Volgens plannen die op tafel liggen gaan banken en bedrijven die veel energie gebruiken een deel van deze kosten dragen. Mogelijk wordt ook de winstbelasting minder verlaagd dan in het regeerakkoord is afgesproken.

Daarnaast wordt nog gekeken naar de koopkrachtplaatjes. Het Centraal Planbureau (CPB) meldde deze maand dat de meeste mensen er volgend jaar in koopkracht op vooruitgaan, maar voor uitkeringsgerechtigden is die stijging het kleinst. Een deel van die groep zal er zelfs wat op achteruitgaan.

De begroting wordt op Prinsjesdag gepresenteerd.