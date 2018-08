Dijkhoff: zaak-Ten Broeke zorgvuldig behandeld

De toenmalige leiding van de VVD-fractie heeft zorgvuldig gehandeld in de kwestie-Ten Broeke, vindt de huidige fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Maar had Tweede Kamerlid Han ten Broeke onder Dijkhoffs bewind een ongepaste relatie met een medewerkster onderhouden, dan had hij van Dijkhoff niet mogen aanblijven.

Dijkhoffs voorganger Halbe Zijlstra duldde dat Ten Broeke aanbleef. Maar Zijlstra is ,,heel zorgvuldig” omgegaan met de kwestie, vindt Dijkhoff. De jonge medewerkster is ,,heel veel bijstand, ook juridische bijstand” aangeboden en ,,ook is er heel veel gedaan om zaken uit te zoeken”.

Ten Broekes besluit om op te stappen nu de affaire op straat ligt, ,,kan ik me voorstellen”, zegt Dijkhoff. Dat ,,kan ik alleen maar respecteren”.