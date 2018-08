EPZ vervolgd voor ongevallen in kolencentrale

Elektriciteitsproducent EPZ en twee leidinggevenden worden vervolgd voor een reeks ernstige bedrijfsongevallen in de kolencentrale in Borssele. Ook een onderaannemer moet terechtstaan.

De kolencentrale in Borssele werd in 2015 vervroegd gesloten vanwege drie incidenten kort na elkaar. Op 20 november 2015 overleed een werknemer van de onderaannemer toen hij tijdens onderhoudswerk in de kolentrechter van een transportband terecht was gekomen. In september 2015 raakten vier werknemers gewond door een stofexplosie in de installatie voor biomassa en in juli 2015 moest een medewerker naar het ziekenhuis nadat hij heet vliegas over zich had gekregen tijdens het reinigen van een rooster.

EPZ, de twee managers en de onderaannemer worden ervan verdacht dat ze niet genoeg gedaan hebben om de levens en gezondheid van het personeel te beschermen. Het Openbaar Ministerie wil geen nadere toelichting geven.

De strafzaak begint op 17 september met een regiezitting bij de rechtbank in Den Bosch.