Geert Wilders vooralsnog welkom in Antwerpen

De burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, heeft geen bezwaar tegen een bezoek van PVV-leider Geert Wilders zondag aan zijn stad. De politie heeft een positief advies gegeven, bevestigt De Wevers woordvoerder.

Samen met de Nederlandse veiligheidsdiensten volgt de politie de dreigingsrisico’s nauwlettend, aldus de woordvoerder. Dinsdag werd in Den Haag een man opgepakt die met een aanslag op Wilders zou hebben gedreigd. De reden daarvoor was de cartoonwedstrijd die Wilders heeft georganiseerd over de profeet Mohammed. De autoriteiten kunnen op hun advies terugkomen als het veiligheidsrisico te groot lijkt.

Wilders komt naar de Scheldestad om de campagne van het Vlaams Belang te steunen. Half oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Er wonen 24.000 Nederlanders in Antwerpen. ,,Geert zal hen overtuigen op het Vlaams Belang te stemmen’’, zegt partijleider Filip Dewinter in de Gazet van Antwerpen.

Het zou voor het eerst zijn dat Wilders als politicus naar Antwerpen komt. Volgens de Vlaamse islamkenner Peter Velle neemt de stad ,,een onverantwoord risico’’. Zo zal Wilders naar de drukke Vogeltjesmarkt gaan. Dewinter zegt een eventuele eis van de autoriteiten om alsnog in het programma te schrappen, te zullen respecteren.