Ondanks regen houdt droogte aan

Ondanks de regen van de afgelopen dagen blijft het extreem droog en is de wateraanvoer via de Rijn laag. Daarom blijven de droogtemaatregelen die al golden, van kracht. Dat staat in de nieuwe droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Extra aandacht is er voor verzilting, waterkwaliteit en de gevolgen voor de scheepvaart.

In de Rijn-Maas-monding is de zoutconcentratie de afgelopen week toegenomen. Dat komt door de lage afvoer van de Rijn, in combinatie met de verhoging van de zeewaterstand door stevige wind uit het westen. De waterschappen onttrekken daar momenteel minder water, om verdere verzilting van de Hollandse IJssel en de Lek te voorkomen. Door de dalende rivierafvoer neemt ook de kans op verzilting van de Bernisse, het Brielse Meer en het Haringvliet toe.

De zoutconcentratie in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen is weer terug op de normale waarde.

Hoewel de watertemperatuur aan het dalen is, is de waterkwaliteit nog niet erg verbeterd. Er is nog steeds veel sprake van blauwalg, botulisme en vissterfte. In sommige gebieden, waaronder Friesland, zitten verhoogde concentraties van de poepbacterie in het water als gevolg van riooloverstorten na intense buien vorige week. Wie in open water wil zwemmen, doet er goed aan te kijken of de zwemlocatie veilig is.

De scheepvaart heeft nog altijd last van de geringe vaardiepte en lange wachttijden bij sluizen.