Oud-medewerkster VVD spreekt Ten Broeke tegen

De voormalige fractiemedewerkster waar de afgetreden VVD-parlementariër Han ten Broeke vijf jaar geleden een ongepaste relatie mee had, zegt dat haar lezing over wat destijds is gebeurd, ,,haaks” staat op die van het Kamerlid zelf. Veel meer wil zij er in een verklaring die De Telegraaf in handen heeft niet over zeggen.

Ten Broeke en de medewerkster waren het destijds ook al oneens over de toedracht, maar besloten er verder het zwijgen toe te doen. De vrouw deed geen aangifte tegen het Tweede Kamerlid. ,,Over de reden daarvan kan en wens ik geen uitspraken te doen”, schrijft zij in haar verklaring. ,,Wel vind ik het kwetsend en verdrietig dat dit verhaal op deze wijze in de publiciteit komt.”

Het zou volgens de medewerkster ,,buitengewoon onverstandig zijn” om de hele zaak nog eens over te doen in de media. ,,Ik ben ervan overtuigd dat niemand daar iets mee opschiet. Ik beschouw de zaak, toen en nu, als afgedaan.”