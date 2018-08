Pakistaanse mars tegen Wilders afgeblazen

De protestmars in Pakistan tegen de cartoonwedstrijd van Geert Wilders is donderdag afgeblazen, kort nadat het Nederlandse Kamerlid zijn plannen introk. De extreme moslimpartij Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP) had de mars van de stad Lahore naar hoofdstad Islamabad georganiseerd.

De partij wilde uit woede over Wilders’ plannen onder andere dat Pakistan de diplomatieke banden met Nederland zou verbreken. Woensdag begon de mars en daar deden enkele duizenden moslims aan mee. De protestmars was donderdag in de buurt van Islamabad.

De Pakistaanse autoriteiten zetten honderden militairen in om diplomatieke posten te beschermen in Islamabad.