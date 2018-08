PO in actie stapt uit overleg met Slob

Het protestplatform PO in actie is donderdagochtend vroegtijdig uit een overleg gestapt met onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) over de aanpak van het lerarentekort. De belangenclub voor onderwijzers in het basisonderwijs eist dat de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs wordt gedicht. De minister geeft daar echter geen gehoor aan.

,,Ik ben er helemaal klaar mee. De salariskloof wordt stelselmatig genegeerd”, zegt Jan van de Ven, een van de voormannen van PO in actie. Die kloof is volgens hem de grootste oorzaak van het lerarentekort. ,,Wij keren pas terug als dit op de agenda staat en de salariskloof daadwerkelijk wordt aangepakt”.

Volgens Van de Ven zullen er meer acties van leraren komen, totdat het salarisprobleem is opgelost.