Politie waarschuwt voor gewapende man in Vaals

De politie waarschuwt inwoners van Vaals voor een gewapende man. Via burgernet verspreidde de politie donderdagmiddag een signalement van de man, die een vuurwapen zou hebben, en vraagt mensen in Vaals de man niet te benaderen.

De man was volgens een woordvoerder van de politie betrokken bij een gewapende overval op een geldtransportwagen vlak over de Limburgse grens in Aken. Na de overval ging hij er te voet vandoor, mogelijk richting Vaals.

,,Het kan dat hij de grens is overgestoken, vandaar deze oproep”, lichtte de woordvoerder van de Limburgse politie toe. ,,Bij een overval als deze stelt de Duitse meldkamer van de politie ons in kennis van het incident. Omdat de man is weggerend en mogelijk in Vaals rondloopt, ging er een burgernetbericht uit.”

Vooralsnog is er geen spoor van de man.