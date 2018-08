‘Proces zaak Van den Hurk niet eerlijk’

Jos de G., verdacht van de verkrachting van en doodslag op de vijftienjarige Eindhovense scholiere Nicole van den Hurk, krijgt geen eerlijk proces, meent zijn advocaat. Hij heeft te weinig mogelijkheden gehad om tegenonderzoek te kunnen doen, noodzakelijk voor zijn verdediging. Oorzaak hiervan is voortijdige vernietiging van onder meer kleding van het slachtoffer, waarop sporen van betekenis hadden kunnen zitten.

Het Openbaar Ministerie (OM) is daarvoor verantwoordelijk, betoogde advocaat Job Knoester donderdag in zijn pleidooi voor het gerechtshof in Den Bosch. Justitie heeft daarmee het recht op strafvervolging verspeeld. Het hof moet de hele zaak naar de prullenbak verwijzen, vindt Knoester. Woensdag eiste het OM veertien jaar cel tegen 51-jarige De G. Het bewijs bestaat volgens het OM onder meer uit een DNA-spoor. De G. ontkent.

Nicole van den Hurk verdween in oktober 1995. Enkele weken later werd haar lichaam gevonden in een bos tussen Lierop en Mierlo. De G. werd pas in 2014 opgepakt. De rechtbank vond het bewijs voor doodslag te mager en veroordeelde De G. tot vijf jaar, alleen voor de verkrachting. Het hof in Den Bosch behandelt de zaak in hoger beroep, ingesteld door zowel het OM als de verdachte.