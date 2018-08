Uitstel handelsmissie vanwege cartoonwedstrijd

Een Nederlandse handelsmissie naar Pakistan is uitgesteld in verband met de cartoonwedstrijd die PVV-leider Geert Wilders in Nederland wil organiseren. Vanwege de ophef die in de islamitische wereld is ontstaan over de wedstrijd, wordt het bezoek niet veilig geacht, laat een woordvoerder van Buitenlandse Zaken weten.

De missie stond gepland in november, dezelfde maand waarin Wilders zijn cartoonwedstrijd wil houden. De focus zou liggen op de maritieme sector. Het ging overigens om een missie die niet zou worden begeleid door een minister uit het kabinet.

Wanneer de missie wel doorgaat, wordt op een later moment bepaald.