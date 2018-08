Verdachte dreigen Wilders blijft vastzitten

De man die dinsdag in Den Haag werd opgepakt op verdenking van het dreigen met een aanslag op Geert Wilders, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag besloten. De man wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch oogmerk, voorbereidingshandelingen voor moord met een terroristisch oogmerk en opruiing.

De 26-jarige man had maandag een filmpje op Facebook gezet waarin hij in het Urdu, de nationale taal van Pakistan, een aanslag aankondigde op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer. Hij riep anderen op hem daarbij te steunen. De reden was de cartoonwedstrijd die Wilders heeft georganiseerd over de profeet Mohammed.

Dinsdagochtend werd hij aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Hij was bij zijn aanhouding ongewapend. Het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen dat de man handlangers had.

De man zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.