Voor VMBO’ers Maastricht vrijdag duidelijkheid

Zo’n tweehonderd leerlingen van VMBO Maastricht horen vrijdag of zij alsnog hun diploma mogen ophalen. Vorige week deden zij de toetsen die nog ingehaald moesten worden om te kunnen slagen.

Ze maken deel uit van de groep van in totaal 354 leerlingen van de school die eerder dit jaar te horen kregen dat hun examens ongeldig waren verklaard. De onderwijsinspectie had onvolkomenheden geconstateerd bij het afnemen en administreren van toetsen. De meeste leerlingen moesten een deel van hun schoolexamen overdoen.

Dat betekende dat deze leerlingen in veel gevallen niet op vakantie konden, maar terug naar de schoolbanken moesten om hun kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

Vorige week kregen de leerlingen een kans om toetsen in te halen. In totaal 229 leerlingen hadden zich hiervoor aangemeld, maar ongeveer 200 kwamen daadwerkelijk opdagen. De rest kan nog een gok wagen tijdens examens die in de herfstvakantie worden afgenomen.

De meeste leerlingen zijn in afwachting van het succesvol behalen van hun VMBO-diploma alvast begonnen met hun vervolgopleiding.