VVD-Kamerlid weg om relatie met medewerkster

VVD-Kamerlid Han ten Broeke stapt op vanwege een relatie met een medewerkster van de fractie van de partij. De relatie speelde in 2013, maar nu deze openbaar is geworden besluit Ten Broeke de Tweede Kamer alsnog te verlaten, meldt hij in een verklaring.

Ten Broekes vertrek is in reactie op een publicatie van HP/De Tijd over de relatie. Het maandblad schrijft dat de vrouw in kwestie eind 2013 Ten Broeke beschuldigde van ,,seksueel grensoverschrijdend gedrag”. Ten Broeke bestrijdt de aantijging. De vrouw deed uiteindelijk geen aangifte.

Volgens Ten Broeke was er sprake van een ,,kortstondige, intieme relatie” die wel ,,ongelijkwaardig was”. ,,Niet in de zin van macht of gezag, maar wel gezien het feit dat ik Kamerlid was en zij een medewerkster van midden twintig. Als ik daar nu op terugkijk, had ik mijzelf dat nooit mogen toestaan. Het was niet ok, had niet mogen gebeuren en zal nooit meer gebeuren.”

De VVD voerde destijds een integriteitsonderzoek uit, maar de uitkomsten hiervan zijn geheim. Hetzelfde geldt voor een overeenkomst die Ten Broeke en de medewerker sloten, om niet over de zaak te spreken. Feit is wel dat Ten Broeke kon aanblijven.

Maar, zo zegt het Kamerlid donderdag in een verklaring, ,,nu is de kwestie openbaar geworden en is een situatie ontstaan die ik niet kan beheersen. Dat wil ik mijn familie, vrienden, mijzelf, maar zeker ook mijn fractiegenoten en partij, niet aandoen.”