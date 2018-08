300 euro boete voor bedreigen Sinterklaas

Voor zijn oproep om geweld te gebruiken tegen Sinterklaas heeft een 37-jarige man uit Utrecht vrijdag een boete van 300 euro opgelegd gekregen. Het Openbaar Ministerie had voor de rechtbank Midden-Nederland een werkstraf van 120 uur tegen hem geëist.

In een oproep eind vorig jaar via Facebook noemde de Utrechter de nationale intocht in Dokkum als mogelijk moment om Sinterklaas te doden. Hij heeft zich daarmee volgens het OM schuldig gemaakt aan opruiing. ,,Hij heeft niet aangegeven zelf geweld te willen gebruiken, maar moedigde anderen daar met zijn berichten wel toe aan.”