Ambtenaar, student en statushouder voor klas

Amsterdamse schoolkinderen van wie de leraar ziek wordt, kunnen binnenkort tijdelijk les krijgen van gemeenteambtenaren en studenten die bijna klaar zijn met hun lerarenopleiding. Het stadsbestuur heeft uit het eigen personeel een pool gevormd van medewerkers die in geval van nood voor de klas kunnen staan of andere taken op scholen kunnen uitvoeren, zodat leraren meer tijd hebben om les te geven.

Scholen in de hoofdstad hadden voor de zomer nog driehonderd vacatures. Het is onduidelijk hoe groot het lerarentekort momenteel precies is, maar vaststaat dat het probleem verre van opgelost is nu het schooljaar begint. Wethouder Marjolein Moorman noemt het tekort ,,een crisis”. ,,Dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit.”

Verder beginnen in september vijftien hoogopgeleide statushouders aan een opleidingstraject. De meesten waren wiskundeleraar in hun land van herkomst.