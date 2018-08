Antennemast Breda in brand tijdens sloop

Tijdens de ontmanteling van een antennemast bij een voormalig KPN-gebouw in Breda is vrijdagmiddag brand ontstaan. Het vuur woedt bovenin de mast van 71 meter hoog. Een persoon zit nog in de mast en de brandweer probeert hem te redden, aldus een woordvoerder.

De brandweer is ter plaatse maar kan het vuur moeilijk bestrijden. Wat de oorzaak is van de brand, kon de brandweer nog niet zeggen.

De ontmanteling van de karakteristieke antennemast begon vrijdagochtend. Het KPN-gebouw in Breda was jarenlang een telefooncentrale. De mast werd in 1987 geplaatst en werd gebruikt voor telecombedrijven en omroepdiensten.

De mast wordt gesloopt om het gebouw en het gebied te herontwikkelen. Er komen sociale huurwoningen.