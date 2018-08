Bitcoinverkoper opgelicht

Oplichters hebben een man in Amsterdam maar liefst 26 bitcoins afhandig gemaakt. Hij was via internet benaderd of hij zijn virtuele munten wilde verkopen voor 180.000 euro in contanten, een bedrag dat zo’n 24.000 euro hoger ligt dan de huidige waarde.

Voor de transactie werd een afspraak gemaakt in een hotel. Daar lieten de zelfverklaarde kopers de 180.000 euro zien, waarop de man zijn bitcoins naar hen overmaakte en de tas met geld aanpakte. Nadat de kopers waren vertrokken inspecteerde de man de inhoud van de tas nog eens goed en zag toen pas dat het nepbiljetten waren.

De man heeft aangifte gedaan bij de Amsterdamse politie.