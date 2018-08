Ceremonie Willems-Orde op Binnenhof begonnen

Onder toeziend oog van onder anderen premier Mark Rutte is op het Binnenhof in Den Haag de plechtigheid begonnen voor de uitreiking van de hoogste dapperheidsonderscheiding, de Militaire Willems-Orde. Majoor-vlieger Roy de Ruiter krijgt de onderscheiding voor zijn optreden in Afghanistan tussen 2007 en 2009. Hij vloog daar in een Apache gevechtshelikopter.

Koning Willem-Alexander zal De Ruiter, die tegenwoordig in Oman werkt, tot ridder slaan met een klap op de schouder. De koning inspecteert eerst de militaire eenheden en houdt een toespraak waarin hij vermoedelijk ingaat op de heldendaden van De Ruiter.

De Ruiter vindt dat hij gewoon zijn werk heeft gedaan, zei Rutte over de vlieger tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Hij is daarmee het ,,prototype van een Nederlandse held die zichzelf niet als held ziet”.

In maart 2015 werd voor het laatst deze onderscheiding uitgereikt. Toen viel de eer te beurt aan het Korps Commando Troepen. De laatste persoon die de Militaire Willems-Orde kreeg, was Gijs Tuinman eind 2014. Met De Ruiter erbij zijn er vier Ridders in de Militaire Willems-Orde.