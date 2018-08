De Grave en Vos benoemd bij Raad van State

Ex-minister en VVD-senator Frank de Grave wordt lid van de Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van de regering. Hij was al voorgedragen, maar het kabinet moest de knoop nog definitief doorhakken. Dat is nu gebeurd.

Ook Eerste Kamerlid Marijke Vos (GroenLinks) en Bert-Jan Houtzagers treden toe tot de RvS. De benoeming van Vos gaat in op 1 oktober, die van Houtzagers op 1 januari. De benoeming van De Grave gaat maandag in.

De Grave zit sinds 2011 in de Eerste Kamer. In 1982 kwam hij in de Tweede Kamer. Hij werd in 1991 wethouder en locoburgemeester in Amsterdam. Hij was minister van Defensie in het tweede kabinet van Wim Kok (1998-2002).

Vos zit ook sinds 2011 in de Eerste Kamer. Ze was in 1990 de eerste voorzitter van GroenLinks. In 2002 was ze voorzitter van de parlementaire enquĂȘtecommissie naar de bouwfraude. In 2003 was ze enkele maanden fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks tijdens het zwangerschapsverlof van Femke Halsema. Per 1 oktober legt ze haar voorzitterschap van Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor sociaal werk, neer.

Houtzagers werkt bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen als landsadvocaat.

De Raad van State, met de koning als voorzitter, krijgt op 1 november een nieuwe vicepresident. D66-senator Thom de Graaf volgt dan Piet Hein Donner op.