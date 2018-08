Grapperhaus: begrip voor besluit Wilders

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft er ,,begrip” voor dat Geert Wilders afziet van de cartoonwedstrijd die hij wilde organiseren. Hij wil niet zeggen of hij blij is dat de wedstrijd, die Wilders en Nederlanders in het buitenland op bedreigingen kwam te staan, niet doorgaat.

Grapperhaus zegt tegelijkertijd ,,dat ik vind dat parlementariĆ«rs zich ongehinderd moeten kunnen uiten, ook als dat een scherpe mening is”. Het kabinet heeft geen druk op Wilders uitgeoefend om de wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed af te gelasten, aldus de minister. Het kabinet heeft hem dat zelfs niet aangeraden. ,,Dit is Wilders’ eigen beslissing geweest.”

Of Wilders’ besluit koren op de molen is van extremisten, wil Grapperhaus evenmin zeggen.

Een geplande handelsmissie naar Pakistan die gepland stond voor dezelfde periode waarin Wilders de cartoonwedstrijd wilde houden werd deze week uitgesteld. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) benadrukt dat er van afstel geen sprake is, maar kan nog niet zeggen wanneer de missie zal plaatsvinden.