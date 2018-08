Hamer nieuwe voorzitter Lezen & Schrijven

Mariëtte Hamer is benoemd tot nieuwe voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven. Zij neemt het stokje over van Marja van Bijsterveldt, die ruim vijf jaar voorzitter van het bestuur en later de raad van toezicht was.

Hamer is sinds 2014 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat blijft ze. Daarvoor was zij lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid.

Stichting Lezen & Schrijven, een gesubsidieerde organisatie tegen laaggeletterdheid, werd in 2004 opgericht door prinses Laurentien.