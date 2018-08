Lekkende politiemedewerker ontslagen

Een medewerker van de politie Noord-Holland is ontslagen voor het lekken van informatie over een aanrijding bij Amsterdam CS in juni vorig jaar. Dat bevestigt de politie Noord-Holland na een bericht van AT5 over de kwestie.

De politiemedewerker werd vorig jaar augustus al buiten functie gesteld wegens schending van het ambtsgeheim. Dat gebeurde op verdenking van het lekken naar GeenStijl. De website publiceerde persoonsgegevens uit het dossier.

De aanrijding trok destijds veel aandacht, omdat de automobilist inreed op het publiek waardoor zeven mensen gewond raakten. Van opzet bleek na uitgebreid onderzoek geen sprake; de man was onwel geworden.

Korpschef Erik Akerboom noemde het in een mail aan alle medewerkers van de politie ,,stuitend en onacceptabel” dat informatie van de politie over een aanrijding bij Amsterdam CS was gelekt naar de media.