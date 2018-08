Levenslang voor moord op Nederlander Dundee

Een 21-jarige man is in Schotland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, omdat hij in mei een Nederlandse kunstenaar heeft vermoord. Het slachtoffer, de 38-jarige Jeroen van Neijhof, kwam oorspronkelijk uit Apeldoorn maar woonde al een paar jaar in Schotland.

De veroordeelde man is dakloos. Volgens Schotse media is hij sinds zijn veertiende verslaafd aan drugs. Hij legde vrijdag een bekentenis af en hoorde kort erna zijn straf. Hij moet minstens vijftien jaar van zijn straf uitzitten. Pas dan komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

Van Neijhof had de veroordeelde man meegenomen naar zijn huis in Dundee om samen drugs te gebruiken. De Schot werd boos toen de Nederlander geen heroïne had. Hij werd geslagen en negentien keer gestoken en achtergelaten. Daarna ging de Schot er vandoor met een bedrag van 10 pond. Toen Van Neijhof de volgende dag niet op zijn baantje kwam opdagen, ging zijn baas een kijkje nemen. Door de brievenbus zag hij het lichaam van de inmiddels overleden Nederlander liggen. Zijn gezicht was zo zwaar toegetakeld dat er DNA-onderzoek nodig was om zijn identiteit vast te stellen.

Een week voor de moord op Van Neijhof was de dader op borgtocht vrijgelaten. Hij zat toen vast omdat hij een studente met een mes had aangevallen om haar te beroven.