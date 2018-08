Nederlanders tegen klokverzetten in enquête

Van de Nederlanders die hun mening hebben gegeven in de raadpleging over de zomer- en wintertijd heeft 79 procent aangegeven voorstander te zijn van afschaffing. Van de bevolking heeft 0,16 procent meegedaan. Nederland neemt daarmee de 24e plaats in van de 28 EU-lidstaten.

Bijna vier op de tien Nederlandse respondenten ervaren het jaarlijkse klokverzetten als ,,zeer negatief’’ en zo’n 35 procent ,,negatief’’. Ruim 10 procent is juist ,,erg positief’’, blijkt uit een overzicht.

Duitsland is het land met de meeste deelnemers aan de enquête van de Europese Commissie. Van de Duitse bevolking deed 3,79 procent mee. Oostenrijk en Luxemburg staan qua deelname op plaats 2 en 3. Alleen in Denemarken, Italië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk was het percentage deelnemers lager dan in Nederland.

Gemiddeld wil 84 procent van de respondenten af van de regeling. Voor de Europese Commissie is dat reden om met een voorstel te komen om er een eind aan te maken.