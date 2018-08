OM wil Spaanse getuigen Jos B. laten horen

Een rechercheur en een officier van justitie zijn vanuit Nederland naar Spanje afgereisd voor overleg over de uitlevering van Jos B. Ook gaan zij de Spaanse politie en justitie vragen een onderzoek te doen naar de verblijfplaats van B. in Spanje.

,,We gaan vragen of de Spaanse politie een aantal getuigen wil horen. Het gaat om mensen die wonen in het gebied waar de verdachte is aangehouden”, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht vrijdag. ,,Dit om een compleet beeld te vormen van de omstandigheden daar.”

De verdachte komt midden volgende week naar Nederland, aldus de woordvoerster.