Ook bij uitreiking diploma gaat het mis

Enkele leerlingen van VMBO Maastricht hebben vrijdag mogelijk het verkeerde diploma gekregen. Bij hen was vermeld dat ze de gemengde leerweg hadden behaald, terwijl dat de theoretische leerweg moet zijn, vertelden ze. Bij andere leerlingen bleken er fouten in de cijferlijsten te zitten.

Een woordvoerder van de school zei dat eventueel fouten worden rechtgetrokken. Maar er kan volgens hem ook een verklaring zijn voor een ,,verkeerde” vermelding op het diploma. Het kan zijn dat leerlingen een diploma met de tekst ,,gemengde” leerweg kregen, omdat ze de ,,theoretische” leerweg niet gehaald hebben, aldus de woordvoerder.

Verder was bij iemand een 2 voor de rekentoets genoteerd, waarvoor zij een 6 had gehaald. Ook beklaagden nogal wat ouders zich omdat er geen telefoontje van de school was gekomen of hun kind geslaagd was of wat hun cijferlijst was. Terwijl de school dat wel beloofd had.

Bij het geplaagde VMBO Maastricht werden voor de zomer honderden eindexamens ongeldig verklaard omdat er hiaten in zaten.