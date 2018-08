Ook Dirk neemt maatregelen energiedrankjes

Na Aldi en Lidl, neemt ook supermarkt Dirk van den Broek maatregelen om de verkoop van energiedrankjes in te perken. De Dirk stopt vanaf zondag met de promotie ervan. Ze komen niet meer in de aanbieding, ze komen niet meer in de weekfolder en ze staan niet meer in aparte displays in de supermarkt.

De maatregelen van Dirk gaan overigens niet zo ver als die van concurrenten Aldi en Lidl. Bij die winkels mogen kinderen onder de veertien jaar binnenkort helemaal geen energiedrankjes meer kopen. Bij Lidl gaat die maatregel zaterdag in, bij Aldi op 1 oktober.

In energiedrank zitten veel suikers, cafeïne en andere oppeppende stoffen. Dorstlessers zijn het ook niet: energiedrankjes drogen het lichaam juist uit, aldus het Voedingscentrum, dat eerder tot de conclusie kwam dat kinderen onder de dertien jaar ze niet zouden moeten drinken. Boven de dertien jaar adviseert het centrum hooguit een blikje per dag te nemen.