De politie heeft vlak na het neerschieten van de verdachte van een steekpartij op Amsterdam CS de rugzak onderzocht die deze man bij zich had. Volgens een woordvoerder van de politie is uit dat onderzoek gebleken dat de verdachte geen verdachte spullen in de tas had zitten.

Gevraagd naar de toedracht, stelt de woordvoerder dat de politie vooralsnog alle scenario’s openhoudt in afwachting van verder onderzoek.