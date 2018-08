De politie heeft op station Amsterdam Centraal een verdachte neergeschoten die betrokken was bij een steekincident. Dat meldt de politie via Twitter. De neergeschoten verdachte en twee mensen die bij het steekincident gewond zijn geraakt, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is voorgevallen, is nog niet bekend.

De westtunnel van het Centraal Station is ontruimd en de sporen 4 en 5 zijn buiten gebruik, zegt een woordvoerder van de NS.