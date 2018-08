Rechter beslist over hechtenis Yvo T.

Yvo T., de Nederlander die wordt verdacht van de moord op een politieman in het Belgische Spa, krijgt vrijdag te horen of zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd. De raadkamer van de rechtbank in Verviers komt vanaf 09.00 uur samen in een besloten zitting om een besluit te nemen.

De 36-jarige Limburger wordt ook verdacht van een moordpoging op een andere politieman. Die werd niet geraakt, maar schoot wel terug, waarbij hij T. verwondde.

De Nederlander werd dinsdag formeel in staat van beschuldiging gesteld. Hij werd zondagochtend opgepakt, enkele uren nadat hij volgens het parket politie-inspecteur Amaury Delrez in zijn hoofd had geschoten. Bij zijn verhoor beriep T. zich op zijn zwijgrecht. Wel heeft hij verklaard dat de periode rond de schietpartij een ,,zwart gat’’ is in zijn geheugen. De man was volgens het parket onder invloed van een cocktail van alcohol, drugs en medicijnen.

De schietpartij gebeurde nadat T. en enkele metgezellen waren geweigerd in een café. De Belgische autoriteiten hebben Nederland gevraagd de broer van T. en een vriend uit te leveren.