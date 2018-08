Rutte: uitzetting Lili en Howick doorzetten

Het kabinet wil de uitzetting van de in Nederland opgegroeide Armeense kinderen Howick en Lili doorzetten en legt een laatste smeekbede van het tweetal naast zich neer. Wel probeert verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers de twee kinderen met hun moeder te herenigen, zegt premier Mark Rutte. Maar als hun het weeshuis wacht, zoals ze vrezen, betekent dat niet dat ze alsnog mogen blijven.

De brief die Lili (12) en haar 13-jarige broer Howick aan Rutte en de koning hebben gericht heeft de minister-president naar eigen zeggen niet onberoerd gelaten. Daardoor ,,realiseer je je dat alles wat te maken heeft met asiel dat het altijd mensenwerk is, dat het altijd over mensen gaat”. Maar de oproep helpt de kinderen niet. Want ,,aan de ene kant voelt iedereen de emotie, maar er is ook de constatering dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst hier de goede dingen heeft gedaan”.