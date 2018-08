Rutte zwijgt over opgestapt VVD-Kamerlid

Premier Mark Rutte wil niet zeggen in hoeverre hij op de hoogte was van de kwestie rond het opgestapte VVD-Kamerlid Han ten Broeke. Rutte wist dat er ,,iets’’ rond zijn partijgenoot speelde, maar wilde vrijdag op zijn persconferentie verder niet in detail treden.

Ten Broeke stapte donderdag op, nadat bekend was geworden dat hij een in zijn eigen woorden ,,ongelijkwaardige relatie’’ had gehad met een jonge fractiemedewerkster. De fractiemedewerkster zei tegen De Telegraaf dat Ten Broekes verklaring ,,haaks’’ staat op haar eigen ervaringen.

,,Ik had gehoord dat er iets speelde, maar dat het verder een fractieaangelegenheid was”, zegt Rutte. Daar is de hele zaak behandeld en afgewerkt, ik heb me er niet mee bemoeid.’’ Verdere vragen over wat hij dan precies wel wist, wilde Rutte niet beantwoorden.

Geruchten dat hij als partijleider zou hebben geprobeerd Ten Broeke vorig jaar van de kieslijst te weren, wees Rutte van de hand. ,,Een verzinsel’’, aldus Rutte.