Verdachte moord op politieman Spa langer vast

e Nederlander die wordt verdacht van de moord op een politieman in het Belgische Spa blijft voorlopig in de cel. De raadkamer van de rechtbank in Verviers verlengde de voorlopige hechtenis van Yvo T. vrijdag met een maand, laat het Openbaar Ministerie weten. Het parket gaf geen details over de beraadslaging.

De 36-jarige Limburger schoot de politie-inspecteur volgens justitie afgelopen weekend in zijn hoofd. Hij was even daarvoor met enkele kompanen geweigerd in een café, waarbij hij een vuurwapen liet zien. Bij een daaropvolgende politiecontrole zou hij meerdere schoten hebben afgevuurd, ook op een andere politieman. Daarom wordt T. ook verdacht van een poging tot moord. Enkele uren na de schietpartij wist de Belgische politie hem op te pakken.

De hoofdverdachte zei in zijn verhoor zich niets te kunnen herinneren en beroept zich op zijn zwijgrecht. Zijn broer en een vriend die hem vergezelden zijn in Nederland aangehouden. Zij zullen worden uitgeleverd.