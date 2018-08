Voorvluchtige veroordeelde (43) aangehouden

Een arrestatieteam heeft in Den Haag een voortvluchtige man aangehouden die tot vier jaar cel was veroordeeld voor mishandeling, met de dood tot gevolg. De 43-jarige man werd donderdag opgepakt op last van het Openbaar Ministerie, meldt het OM vrijdag.

Hij werd in juni door de rechtbank in Roermond veroordeeld voor de mishandeling van een 72-jarige man in het Limburgse Well. Het slachtoffer overleed aan de gevolgen daarvan. Dat gebeurde in maart 2014. Ook maakte de verdachte zich volgens de rechtbank schuldig aan het gebruik van valse overeenkomsten, waarmee hij 1,4 miljoen euro claimde bij de erfgenamen van het slachtoffer.

De veroordeelde man kwam niet opdagen bij de behandeling van zijn zaak. Daarom vaardigde de officier van justitie na het vonnis een bevel gevangenneming uit.

Zowel de verdachte als de officier van justitie heeft hoger beroep ingesteld. De man blijft tot aan de behandeling van de beroepszaak in voorlopige hechtenis.