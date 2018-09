Fortuna-Utrecht zonder inzet politie

De wedstrijd Fortuna Sittard-FC Utrecht in de eredivisie gaat zaterdagavond gewoon door, ook al laat de politie zich niet zien in en rond het Fortuna-stadion in Sittard. Agenten grijpen de voetbalwedstrijd aan om actie te voeren voor een betere cao.

Na uitvoerig overleg met de politietop, politiebonden en Fortuna Sittard besloot burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen woensdag om het sein op groen te zetten.

Supporters van FC Utrecht zijn ondanks de aangekondigde politiestaking welkom bij Fortuna Sittard, maar alleen met de bus. De fans die de competitiewedstrijd in Limburg willen bijwonen, moeten met een buscombi naar Sittard toe. De 150 aanhangers van Utrecht die met de auto zouden gaan, krijgen hun geld terug en hebben de mogelijkheid om alsnog met de bus te reizen.