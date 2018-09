Nederlandse vrouw (23) in India omgekomen

Een 23-jarige Nederlandse vrouw is dood aangetroffen in haar hotelkamer in de Indiase metropool Chennai, beter bekend als Madras. Ze is donderdag door personeel van het hotel in de wijk Thyagaraya Nagar gevonden, meldden Indiase media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt op de hoogte te zijn gebracht van het overlijden van de vrouw.

De politie in Madras doet onderzoek naar het overlijden van de vrouw. Buitenlandse Zaken heeft contact met de plaatselijke autoriteiten en met de familie.