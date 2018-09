Op zoek naar nieuwe plek voor Cruijff-plein

Het Stadionplein in Amsterdam wordt toch niet omgedoopt in het Johan Cruijff-plein. Het college van burgemeester en wethouders gaat op zoek naar een nieuwe locatie ,,die passend is om Johan Cruijff, wegens zijn grote maatschappelijke diensten, te vernoemen”, laat de gemeente weten. In de nieuwe procedure worden omwonenden, en ook de familie Cruijff betrokken.

Tegen de naamsverandering van het Stadionplein was veel weerstand van omwonenden die zich niet gekend voelden in het aanvankelijke besluit van het college. Ook zouden er veel procedurefouten zijn gemaakt. De familie Cruijff noemde daarop alle ophef ‘erg vervelend’.

Nu stelt de gemeente dat de besluitvorming ‘ongelukkig’ was doordat het voor iedereen als een verrassing kwam. De commissie die gaat over de naamgeving in openbare ruimten had bovendien negatief geadviseerd over de locatie Stadionplein, en dat wist het college weer niet.