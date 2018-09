Proef voor sterkere onderwaternatuur windpark

Om de onderwaternatuur in windparken te versterken, starten Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee het project de Rijke Noordzee. In een windpark van Eneco wordt onderzocht hoe natuurherstel onder het zeewater bij windparken zo efficiënt mogelijk kan. Er wordt gekeken naar de beste omstandigheden om de onderwaternatuur weer te laten opbloeien.

De proef moet een blauwdruk opleveren voor natuurherstel onder water in alle windparken op zee, zodat dit straks de standaard zal zijn bij de bouw van nieuwe parken. De komende jaren komen er namelijk veel grote, nieuwe windparken bij in het Nederlandse deel van de Noordzee.

In de pilot plaatsen de milieuorganisaties half oktober kunstriffen en zetten oesters uit in het windpark. Binnen windparken mag niet met sleepnetten worden gevist en de palen van de windmolens bieden een aanhechtingsplek voor zeeleven. Daarmee zijn die parken de ideale locatie om actief de onderwaternatuur te versterken. De oesters produceren larven die er aan bijdragen dat in het gebied een volwaardig rif ontstaat dat allerlei andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden.

De natuurlijke riffen zijn vrijwel verdwenen uit de Noordzee, maar ze zijn wel belangrijk: ze filteren water en zijn een bron van voedsel. Zo dient een windpark als kraamkamer voor onderwaternatuur.

De resultaten zullen uiteindelijk pas over een aantal jaren bekend zijn, maar de organisaties geven wel elk half jaar een update. Aan de proef werken behalve Eneco ook onder meer ASN Bank, waterbouwer Van Oord en Wageningen University mee.