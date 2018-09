Rutte: belangrijk om alert te zijn en blijven

,,Deze laffe daad laat zien hoe belangrijk het is dat we alert zijn en blijven.” Dat zegt premier Mark Rutte naar aanleiding van de steekpartij vrijdag in Amsterdam, waarbij de dader volgens de politie handelde met een terroristisch motief.

,,Mijn gedachten zijn nu allereerst bij de twee zwaargewonde, Amerikaanse slachtoffers” aldus de minister-president. Rutte spreekt daarnaast zijn ,,diepste respect” uit voor de agenten en NS-medewerkers die volgens hem ,,adequaat hebben gereageerd in een noodsituatie.”

Rutte laat verder weten dat de minister van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in nauw contact staan met burgemeester Femke Halsema en met politie en Openbaar Ministerie in de hoofdstad.