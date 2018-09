Een casino aan het Kessler Park in Rijswijk is kort na middernacht overvallen door zeker twee mannen. Die hadden hun gezicht bedekt. Eentje had een vuurwapen.

Bij het binnengaan van het casino is een beveiliger geslagen. De overvallers gingen er vandoor met een – nog onbekend – geldbedrag. Mogelijk reden ze weg op een donkere scooter in de richting van Delft. De recherche zoekt de mannen en wil graag getuigen horen.