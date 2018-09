Spaanse politie hoort getuigen zaak Jos B.

De Nederlandse politie kan in Spanje geen onderzoek instellen naar de spullen die in beslag zijn genomen bij de arrestatie van Jos B. vorige week zondag. Ook mag de Nederlandse politie daar geen getuigen horen, zoals de mensen bij wie Jos B. de laatste maanden heeft gewoond. Dat mag alleen de Spaanse politie, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht zondag. ,,Wij hebben geen bevoegdheden daar.”

B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen twintig jaar geleden op de Brunssummerheide. Hij zit in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland vast in een Spaanse cel. Een rechercheur en een vertegenwoordiger van het OM zijn in Spanje om uitleg te geven over de zaak. Beide Nederlandse beambten mogen zelf geen onderzoek doen in Spanje.

Medio deze week wordt B. naar Nederland gebracht, aldus het OM. Voor het zover is doet de Spaanse politie onderzoek naar de in beslag genomen spullen, en hoort getuigen. Wat betreft zijn uitlevering wordt B. bijgestaan door een Spaanse advocaat.

Of hij inmiddels een Nederlandse advocaat heeft, was bij de woordvoerster van het OM zondag nog niet bekend. Hij kan dat desgewenst via zijn Spaanse advocaat regelen. Zo niet, dan krijgt hij bij aankomst een piketadvocaat. ,,Als hij hier aankomt moet hij een advocaat hebben, want daar moeten onze stukken naar toe”, zei de woordvoerster.