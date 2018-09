Veel meer rookvrije sportverenigingen

Het aantal rookvrije sportverenigingen is behoorlijk toegenomen: vanaf 1 september zijn in Nederland meer dan 550 sportclubs rookvrij, of zijn hard op weg dat te worden door alle maatregelen die ze nemen. Dat waren er vorig jaar nog ruim 150. Dat meldt de Hartstichting, die erg blij is met deze ontwikkeling. De stichting inventariseert regelmatig hoe het ervoor staat met de sportclubs.

De stichting zegt de stijging mede te danken aan de steun van de vijf grote buitensportbonden (KNVB, KNKV, KNHB, Atletiekunie en KNLTB) en inzet door gemeenten. Directeur Floris Italianer van de Hartstichting merkt dat roken steeds minder als normaal wordt gezien, zeker in de buurt van kinderen. ,,We zien dat ook gemeenten steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen en in gesprek gaan over het rookvrij maken van hun lokale voorzieningen, zoals de sportterreinen.”

De meeste rookvrije sportclubs bevinden zich in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland. Vooral hockeyverenigingen zijn goed bezig: meer dan een derde van alle hockeyverenigingen is rookvrij. Ruim tweehonderd voetbalclubs zijn geheel of gedeeltelijk rookvrij.

Er zijn ongeveer 6000 clubs waar kinderen buiten sporten, zoals voetbal, atletiek, korfbal, tennis en hockey.