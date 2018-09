Verdachte aangehouden na ongeval Anna Paulowna

De politie heeft een 20-jarige verdachte aangehouden in het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval in Anna Paulowna. Daarbij kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag drie jonge mensen om het leven.

Het gaat om twee jongens van zestien en een van vijftien jaar uit die plaats. Twee andere inzittenden, een zeventienjarig meisje uit Anna Paulowna en een man van twintig uit het naburige Oudesluis, raakten gewond. Deze laatste is nu als verdachte aangehouden, aldus de politie.

Een woordvoerster kon nog niet zeggen waarvan hij wordt verdacht en of hij mogelijk de auto had bestuurd. ,,Alles is nog in onderzoek.”

De vijf inzittenden reden met hun auto tegen een lichtmast. Volgens de politie werden door de klap enkelen van hen uit de auto geslingerd. De drie jongens werden door omstanders gereanimeerd, maar hun verwondingen waren zo ernstig dat zij op de plaats van het ongeluk overleden.