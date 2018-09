24 uursstaking beveiligers voor ‘goede cao’

Beveiligers leggen dinsdag op tientallen locaties in het land een etmaal het werk neer. Ze doen dat omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de bijna 30.000 beveiligers zijn stukgelopen. De beveiligers eisen onder andere meer loon en verlaging van de werkdruk.

De staking begint middernacht en duurt 24 uur. Er wordt onder meer gestaakt in asielzoekerscentra, bij Shell Moerdijk, bij de Vrije Universiteit Amsterdam en Rotterdam The Hague Airport. ,,Naast al deze locaties zijn er nog tientallen andere plaatsen waar één of meer beveiligers het werk neerleggen”, aldus Mohamed Gafki, bestuurder FNV Beveiliging.